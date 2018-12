Presidente eleito do Brasil lamenta mortes em tiroteio numa igreja de São Paulo

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, lamentou na terça-feira a morte de quatro pessoas assassinadas a tiro no interior de uma igreja em São Paulo, classificando o crime como “bárbaro”.

“Estamos a acompanhar a investigação das autoridades sobre o crime bárbaro cometido hoje na Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Os nossos votos de solidariedade às vítimas dessa tragédia e aos familiares”, escreveu Jair Bolsonaro na rede social Twitter.

O ataque ocorreu perto do final da missa das 12h15 locais (mais duas horas em Lisboa), naquele templo de Campinas, uma importante cidade do Estado brasileiro de São Paulo, quando um homem de 49 se levantou de um dos bancos da igreja e começou a disparar indiscriminadamente contra as pessoas que assistiam à cerimónia religiosa, tendo-se suicidado em seguida.

Segundo as autoridades, outras quatro pessoas sofreram diversos ferimentos durante o tiroteio, incluindo um homem de 84 anos que se encontra em estado grave.

Também o actual Presidente do Brasil, Michel Temer, lamentou os factos através de uma mensagem divulgadas nas redes sociais.

“[Estou] profundamente abalado pela notícia desse crime cometido dentro da Catedral de Campinas. Apresento as minhas condolências aos familiares das vítimas. E rezo para que os feridos tenham rápida recuperação”, escreveu Temer no Twitter.

A polícia brasileira abriu uma investigação para esclarecer os motivos que levaram o autor, identificado como Euler Fernando Grandolpho, um analista de sistemas de profissão, a cometer o crime, explicou o comissário responsável pelo caso, José Henrique Ventura.

De acordo com a investigação preliminar, o agressor não tinha antecedentes criminais e agiu sozinho: “Ele era uma pessoa fora de qualquer suspeita em circunstâncias normais”, disse José Ventura.

O Estado de São Paulo, o mais populoso e industrializado do Brasil, é considerado como um dos mais seguros do Brasil, país que regista uma média de 60 mil mortes violentas por ano.

De acordo com o último ‘Atlas da Violência’, um relatório elaborado pelo Ipea, um instituto ligado ao Governo do Brasil, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de São Paulo teve, em 2016, uma taxa de 10,9 homicídios por cada 100 mil habitantes, a mais baixa de todo o Brasil, cuja média foi de 30,3 na mesma proporção.

No entanto, São Paulo não está isento de episódios violentos como aquele que foi vivido na terça-feira ou como aquele que ocorreu há quase um ano, também em Campinas, quando um homem matou a tiro 11 pessoas numa festa de fim de ano, incluindo a sua ex-mulher e o seu filho de 9 anos, suicidando-se em seguida.