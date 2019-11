Polícia brasileira prende três pessoas por tráfico de droga destinada a África e Europa

A Polícia Federal brasileira anunciou hoje que prendeu na semana passada, no Aeroporto Internacional de São Paulo, três passageiros que tentavam embarcar com cerca de 13 quilogramas de cocaína para países de África e Europa.

Na passada quinta-feira, uma venezuelana, de 25 anos, tentou passar pelo controlo migratório daquele aeroporto brasileiro com mais de três quilogramas de cocaína, ocultos em fundos falsos da sua bagagem de mão, cujo destino final seria a África do Sul.

No dia seguinte, na sexta-feira última, os agentes prenderam outras duas pessoas, também no controlo migratório, com cerca de 10 quilogramas de cocaína.

“Um brasileiro, que pretendia embarcar para a Etiópia, levava um volume de dois quilogramas de droga preso ao seu abdómen. Momentos após esta prisão, uma brasileira, de 36 anos, que pretendia embarcar para a Alemanha, foi apanhada com oito quilogramas de cocaína em fundos falsos da sua mala”, detalhou a Polícia Federal no seu ‘site’.

As autoridades brasileiras informaram que os presos foram conduzidos para prisões estaduais, onde ficarão a aguardar o desenvolvimento dos processos criminais.