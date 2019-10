PM britânico apela aos deputados britânicos “unirem-se” e aprovarem acordo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apelou hoje aos deputados britânicos para se unirem e votarem a favor do acordo para o ‘Brexit’ negociado com a União Europeia (UE).

“Nós estamos nisto agora há três anos e meio. Nem sempre foi uma experiência fácil para o Reino Unido. Tem sido longo, tem sido doloroso, tem sido fraturante. E agora está na altura de nos unirmos como país. Está na altura de os nossos deputados unirem-se e acabar com isto”, disse, numa conferência de imprensa em Bruxelas, onde está a participar num Conselho Europeu.

Johnson mostrou-se “muito confiante” de que vão ficar convencidos a apoiar o acordo depois de o analisarem e reiterou que é bom “para todas as partes do Reino Unido, principalmente para a Irlanda do Norte”.

“A Irlanda do Norte poderá juntar-se ao resto do Reino Unido e fazer acordos de comércio livre em todo o mundo e [aproveitar] todos os outros benefícios que decorrem da união aduaneira do Reino Unido sem necessitar de nenhuma infraestrutura de qualquer tipo na fronteira da Irlanda do Norte”, afirmou.

O Reino Unido e a UE anunciaram hoje um acordo para permitir um ‘Brexit’ ordenado, mas o texto terá de ser aprovado pela Câmara dos Comuns num voto durante uma sessão extraordinária no sábado e depois implementado através de uma lei que também terá de ser votada no parlamento.

O aliado do governo, o Partido Democrata Unionista (DUP) já anunciou que vai votar contra por considerar que o acordo ignora o processo de paz para a Irlanda do Norte e vai contra os interesses a longo prazo da província britânica.

Também a oposição, nomeadamente o partido Trabalhista, Liberais Democratas e nacionalistas escoceses do SNP, pretende rejeitar-se, mas alguns deputados trabalhistas manifestaram-se disponíveis para apoiar o governo.