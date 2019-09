Petrobras anuncia produção recorde de petróleo no Brasil em Agosto

A Petrobras informou hoje que sua produção de petróleo e gás no Brasil em agosto foi de três milhões de barris equivalente por dia.

Em comunicado aos acionistas, a estatal petrolífera brasileira informou que a produção no pré-sal (área localizada no litoral do Brasil onde estão as maiores reservas de petróleo e gás do país), em agosto, foi de 2,2 milhões barris.

Segundo a empresa, este resultado também representa um novo recorde.

A produção elevada da Petrobras sinaliza um momento positivo para o sector petrolífero no Brasil, que também registou resultados positivos em julho.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP), órgão regulador do Governo brasileiro, informou na última segunda-feira que a produção de petróleo no país em julho foi de 2,775 milhões de barris por dia, uma subida de 8,5% frente ao mês de junho.

Também foram produzidos 124 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m3/d) no Brasil em julho, um crescimento de 11,7% frente ao mês anterior.

Atualmente, a produção do pré-sal correspondeu a 61,4% do total produzido de petróleo e e gás no Brasil.