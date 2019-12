Pelo menos três mortos em colapso de edifício de seis andares no Quénia

Pelo menos três pessoas morreram no colapso de um edifício de seis andares em Nairobi, no Quénia, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com a agência Associated Press, que cita responsáveis locais, 21 pessoas foram resgatadas e oito pessoas foram levadas para o hospital.

As operações de busca e salvamento estão a ser acompanhadas de perto por centenas de pessoas que têm celebrado a retirada dos feridos e lamentado os corpos encontrados.

“A tragédia atingiu-nos novamente” afirmou o responsável pelos trabalhos, Gordon Kihalangwa, que diz que as equipas “estão a fazer o seu melhor para libertar” as pessoas que ficaram sob os escombros.

A causa do colapso do edifício não é ainda conhecida.

Segundo o comissário regional de Nairobi, Wilson Njenga, 57 quartos do edifício estavam alugados, enquanto a Cruz Vermelha diz que o prédio albergava 22 famílias.

O responsável refere ainda que o dono do edifício “não está disponível” e que não habitava no prédio.

O colapso de edifícios tornou-se comum em Nairobi, onde as casas são muito procuradas e os construtores sem escrúpulos geralmente ignoram os regulamentos para a construção dos prédios de habitação.

Após oito prédios desabarem e matarem 15 pessoas no Quénia em 2015, o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, ordenou uma auditoria a todos os prédios do país para verificar se estes estavam de acordo com as normas de construção

A Autoridade Nacional de Construção constatou que 58% dos edifícios em Nairobi, capital do país, não eram adequados para habitação.

Em setembro, o colapso de uma escola privada, também em Nairobi, provocou a morte de pelo menos oito alunos.