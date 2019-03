Pelo menos 30 mortos na Guatemala em atropelamento de veículo de transporte pesado

Pelo menos 30 pessoas morreram na quarta-feira na Guatemala depois de serem atropeladas por um veículo de transporte pesado, informaram as autoridades.

“Elementos do Corpo de Bombeiros Departamentais relatam 30 pessoas mortas na estrada de Nahualá, Sololá, após serem atingidas por um veículo pesado de transporte”, publicou o corpo de bombeiros do departamento de Sololá, na rede social Twitter.

Os bombeiros apontaram ainda que pelo menos 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Nacional de Sololá.

Até agora as causas do acidente são desconhecidas, acrescentaram as autoridades.