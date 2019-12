Pelo menos 19 mortos em embate entre carrinha e automóvel no Sudão

Pelo menos 19 pessoas morreram na sequência da colisão entre uma carrinha com passageiros e um automóvel na cidade sudanesa de Al Kamlin, a sudeste da capital do país, Cartum, anunciou hoje fonte da polícia de trânsito.

O diretor da polícia de trânsito de Al Jazira, o coronel Saleh Abdin, afirmou à agência Efe que o acidente aconteceu na noite de quarta-feira, à entrada de Al Kamlin.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência noticiosa, as primeiras hipóteses apontam que a carrinha terá entrado na via contrária para ultrapassar um camião e aí embateu contra um automóvel.

O choque, seguido de um incêndio que afetou os dois veículos, provocou a morte de pelo menos 19 pessoas, entre as quais duas crianças, referiu Saleh Abdin, que acrescentou que outras duas pessoas ficaram feridas.

O responsável apontou que as autoridades estão a investigar o acidente, que terá ocorrido a alta velocidade.

Na semana passada, várias pessoas protestaram nesta estrada, que é paralela à margem leste do Nilo Azul, tendo-a cortado durante algum tempo, reivindicando a manutenção da via, conhecida como “a estrada da morte”.

Os acidentes de trânsito nesta estrada são frequentes, dada a sua pouca largura e a quantidade de buracos existentes no percurso.