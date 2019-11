Paulo Sousa vence Leonardo Jardim e ascende ao pódio em França

O Bordéus, de Paulo Sousa, venceu hoje por 2-1 o Mónaco, de Leonardo Jardim, no duelo de treinadores portugueses da 14.ª jornada da Liga francesa de futebol, que teve o ex-’leão’ Slimani na pele de bom e vilão.

Com os portugueses Gelson Martins e Gil Dias a titulares, o Mónaco chegou à vantagem aos 15 minutos pelo argelino Islam Slimani -- que já representou o Sporting (2013-2017) - após um desvio de cabeça de Ben Yedder.

Na sequência de um canto marcado por Dil Dias, aos 27 minutos, Tiemoué Bakayoko esteve perto de aumentar a vantagem, com um cabeceamento ligeiramente por cima, mas foi o Bordéus a chegar ao empate, aos 29, pelo brasileiro Pablo.

Ainda antes do intervalo, o Bordéus esteve perto do golo por Aurelien Tchouaméni, que o guarda-redes Benjamin Lecomte negou, bem como o Mónaco, por Ben Yedder, aos 45+1, num remate desviado da baliza pelo guarda-redes girondino Benoit Costil.

O Mónaco entrou melhor na segunda parte, criou perigo por Ben Yedder, aos 49, a passe de Slimani, mas as intenções da equipa de Leonardo Jardim esbarravam quase sempre no intransponível Costil.

O Bordéus chegou à vantagem na conversão de uma grande penalidade por Nicolas Préville, aos 69, a punir braço na bola de Slimani, na barreira de um livre, que ditou ainda a expulsão do argelino, que viu o segundo cartão amarelo.

Apesar de em desvantagem numérica, o Mónaco reagiu da melhor forma ao golo sofrido e esteve perto de empatar por duas vezes por Tiemoué Bakayoko, aos 72 e 75 minutos, mas em ambas as ocasiões Costil resolveu com uma palmada.

Até final do encontro foi ainda o Bordéus que esteve perto de aumentar a vantagem, mas o remate de Yassine Benrahou embateu na base do poste esquerdo da baliza do Mónaco.

O Bordéus ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga gaulesa, com 22 pontos, a 11 do líder Paris Saint-Germain, mas soma mais um jogo do que o Marselha, orientado por André Villas-Boas, e Saint-Étienne, quarto e quinto classificados, respetivamente, que ainda jogam hoje.