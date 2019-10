Paciente com cancro terminal no Brasil curado com terapia genética pioneira

Um paciente diagnosticado com cancro terminal foi curado e deverá ter alta do hospital no sábado, após se submeter a um tratamento genético inédito, realizado por médicos da Universidade de São Paulo, no Brasil.

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, Vamberto Castro, de 62 anos, realizou um tratamento com um método desenvolvido no país que usa células alteradas em laboratório para combater um linfoma grave, quando já respondia a tratamentos convencionais no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O paciente foi autorizado para se submeter ao tratamento com as chamadas células CAR-T, ainda em fase de pesquisa.

Os médicos responsáveis pelo procedimento explicaram que a terapia celular faz com que as células T (tipo de célula do sistema imunológico) do paciente sejam alteradas em laboratório para reconhecer e atacar as células cancerígenas ou tumorais.

Cerca de 20 dias após o início do procedimento, os exames de Vamberto Castro comprovaram que as células cancerígenas desapareceram.

As células CAR-T foram desenvolvidas por investigadores dos Estados Unidos da América, onde já está autorizada a produção das células modificadas.