Novas tecnologias de segurança rodoviária serão obrigatórias em 2022 na UE

As novas tecnologias de segurança para reduzir os acidentes rodoviários, como alertas ao condutor em caso de sonolência, serão obrigatórias a partir de 2022, nos veículos da União Europeia (UE), divulgou hoje a Comissão Europeia.

As instituições da UE chegaram a um acordo político provisório sobre o regulamento relativo à segurança geral revisto e a partir de 2022 será obrigatória a utilização, nos veículos europeus, de novas tecnologias de segurança que protejam os passageiros, os peões e os ciclistas.

O acordo político alcançado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da UE e pela Comissão no quadro das negociações do trílogo terá que ser validado formalmente pelos eurodeputados e pelos Estados-membros.

Segundo um comunicado, as novas tecnologias disponíveis no mercado podem ajudar a reduzir o número de mortos e feridos nas estradas, 90% dos quais são devidos a erros humanos.

Em maio de 2018, a Comissão Europeia propôs tornar obrigatórias algumas destas medidas de segurança dos veículos, incluindo sistemas que reduzem o ângulo morto nos camiões e autocarros e alertam o condutor em caso de sonolência ou distração.

Para automóveis, veículos comerciais ligeiros, camiões e autocarros serão obrigatórios dispositivos de controlo da sonolência e da distração do condutor (por exemplo, em caso de utilização de um telemóvel durante a condução), adaptação inteligente da velocidade, controlo da segurança em marcha-atrás através de câmaras ou sensores e registo de dados em caso de acidente (caixa negra).

Para os automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros serão obrigatórios sistemas de aviso de afastamento da faixa de rodagem, sistemas avançados de travagem de emergência e cintos de segurança com maior resistência às colisões.

No que respeita a camiões e autocarros, terão que ser cumpridos os requisitos específicos destinados a melhorar a visão direta dos condutores e a reduzir os ângulos mortos e instalação de sistemas, à frente e dos lados do veículo, para detetar e alertar para a presença de utentes da via pública vulneráveis, tornando os veículos pesados mais seguros.

Bruxelas espera que, até 2038, as medidas propostas contribuam para salvar mais de 25 000 vidas e evitar pelo menos 140 mil feridos graves, contribuindo para o objetivo a longo prazo da UE de praticamente eliminar o número de acidentes mortais e feridos graves até 2050 (’Visão Zero’).

Para além de proteger os utilizadores das estradas europeias, os novos dispositivos de segurança avançados ajudarão os condutores a habituarem-se, gradualmente, aos novos dispositivos de assistência à condução.