Moscovo condena comentário “não diplomático” dos EUA sobre aviões na Venezuela

Moscovo condenou ontem o comentário “não diplomático” dos Estados Unidos sobre o envio de dois bombardeiros estratégicos Tupolev TU-160M2 para manobras militares na Venezuela.

Dois bombardeiros estratégicos Tupolev TU-160M2, um avião de transporte Antonov AN-124 e um avião de longo alcance Ilyushin II-62, das Forças Aéreas da Rússia chegaram na segunda-feira à Venezuela para exercícios militares, anunciaram o exército russo e o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino Lopez.

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, não escondeu a sua irritação e, através da rede social Twitter, afirmou que estava a ver “dois governos corruptos” a desperdiçarem dinheiro público, esmagando a liberdade “enquanto o seu povo sofre”.

“É claro que não é diplomático da parte do secretário de Estado”, disse hoje Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, considerando que a mensagem de Pompeo no Twitter é “inaceitável”.

“Não concordamos”, afirmou em reação às acusações de corrupção, acrescentando que os Estados Unidos não deviam fazer tais comentários quando “metade do orçamento do seu exército dava para alimentar toda a África”.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os Estados Unidos ficaram “histéricos”.

“Apenas dois aviões e o Departamento de Estado ficou histérico. Colegas, vocês não deviam ‘stressar’ tanto”, escreveu na rede social Facebook.

As forças aéreas da Rússia e da Venezuela vão realizar exercícios militares conjuntos para a defesa do país sul-americano, perante um eventual ataque aéreo, anunciou o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López.

“Estamo-nos a preparar para defender a Venezuela até ao último palmo, quando for necessário. E isso será feito com os nossos amigos, porque temos amigos no mundo (...) que defendem as relações de respeito entre os Estados”, justificou o governante.

Vladimir Padrino López falava à televisão estatal venezuelana no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía onde, acompanhado do Estado Maior Superior das Forças Armadas Venezuelanas recebeu uma centena de pilotos russos.

A chegada dos pilotos das Forças Aéreas da Rússia coincide com um período de relações tensas entre Washington e Caracas.

Os Estados Unidos têm aplicado sanções contra a Venezuela e acusam o Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro de violar os direitos humanos e minar a democracia no país.

No domingo, Nicolás Maduro denunciou que estava em curso uma tentativa de golpe de Estado contra o seu Governo, coordenada a partir de Washington.

No próximo dia 10 de janeiro, Nicolás Maduro é empossado para um novo mandado de seis anos.

A União Europeia, os Estados Unidos e vários países da região não reconheceram as eleições vencidas por Maduro como justas nem livres.