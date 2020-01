MNE português participa hoje na cerimónia dos 75 anos da libertação de Auschwitz

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa hoje na cerimónia do 75.º aniversário da libertação de Auschwitz, que decorre no antigo campo de concentração construído em território polaco ocupado pela Alemanha.

Dignitários de cerca de 50 países estão presentes, como os presidentes da Áustria, Alemanha, Irlanda e Israel ou os primeiros-ministros da Bulgária, Croácia, França, Grécia, Hungria e República Checa.

Os reis dos Belgas, o de Espanha e o dos Países Baixos também participam na cerimónia, que terá como protagonistas mais de 200 antigos presos de Auschwitz-Birkenau, sobreviventes do Holocausto, segundo o diretor do museu do antigo campo de extermínio, Piotr Cywinski.

Mais de um milhão de pessoas foram mortas no que foi considerado o pior campo de extermínio criado pelo regime nazi, libertado a 27 de janeiro de 1945 pelo Exército Vermelho soviético.

As comemorações incluem vários eventos organizados pelo museu, entre os quais os ensaios fotográficos “Auschwitz - O Campo da Morte” e “Auschwitz - Retratos de Sobreviventes”.

Além desta decorreu na semana passada em Israel uma outra cerimónia assinalando os 75 anos da libertação de Auschwitz.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na cerimónia em Jerusalém, na qual se recusou a participar o seu homólogo polaco, Andrzej Duda, em protesto contra o papel central dado ao Presidente russo.

Vladimir Putin, que lidera uma campanha para minimizar o pacto que a União Soviética fez com os nazis antes do início da Segunda Guerra Mundial e destacar o papel na sua derrota, acusou recentemente a Polónia, que também é criticada pelo seu revisionismo, de ter sido cúmplice no início da II Guerra, uma acusação injusta segundo Varsóvia.