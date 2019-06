Minorias étnicas continuam sem grande representação no Parlamento Europeu

As minorias étnicas continuam “amplamente sub-representadas” no novo Parlamento Europeu após as eleições de Maio, de acordo com a Rede Europeia contra o Racismo (Enar), que reúne várias organizações não-governamentais (ONG) na Europa.

Segundo a análise de Enar, 36 dos 751 eurodeputados da nova legislatura terão saído de grupos minoritários.

Este número representa cerca de 5% do parlamento europeu. O Enar referiu que “as minorias raciais e étnicas constituem pelo menos 10% da população da União Europeia”.

Os eurodeputados “de cor”, definidos como “não brancos” e “com origens fora da UE”, serão 30 e este número cairá para 24 quando o Reino Unido deixar a União Europeia. Havia 18 na legislatura anterior.

Esta “sub-representação” pode ser “atribuída” a um “racismo estrutural e de exclusão na sociedade, e discriminação directa no voto”, bem como “uma pequena proporção de candidatos de minorias étnicas”.

As instituições europeias e estados membros devem “tomar medidas claras para garantir que não haja discriminação nas listas partidárias ou estruturas institucionais”, afirmou o Enar.