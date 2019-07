Ministro das Finanças britânico demite-se antes da entrada em funções de Boris Johnson

O ministro das Finanças britânico, Philip Hammond, apresentou hoje a demissão à primeira-ministra, Theresa May, pouco antes da indigitação de Boris Johnson como chefe de governo.

Na carta de demissão, Hammond escreve que o futuro primeiro-ministro “deve poder escolher livremente um ministro das Finanças que esteja totalmente alinhado com a sua posição política”, nomeadamente a disponibilidade para um ‘Brexit’ sem acordo a 31 de Outubro.

O ministro, que durante as últimas semanas alertou para o risco de uma saída sem acordo e aconselhou cautela nas promessas em termos de despesa pública, já tinha dito que iria demitir-se no último dia em funções de Theresa May.

Na sua carta, Hammond congratula-se por ter deixado aos “sucessores escolhas genuínas, uma vez feito um acordo para o ‘Brexit’: a capacidade de escolher, dentro das regras fiscais, entre o aumento da despesa pública, redução de impostos, maior investimento ou avanço em direcção à redução mais rápida da dívida - ou a combinação de todos as quatro”.

Também o ministro da Justiça, David Gauke, confirmou a demissão, enquanto que o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Alan Duncan, e a secretária de Estado para o Digital Margot James já o fizeram nos últimos dias.

A primeira-ministra vai apresentar a demissão à rainha Isabel II, desencadeando o processo para o novo líder do partido Conservador, Boris Johnson, eleito na terça-feira, ser indigitado primeiro-ministro.

O novo chefe do governo será em seguida conduzido para a residência oficial, em Downing Street, onde fará uma declaração antes de começar a formar o governo.

Theresa May esteve em funções durante três anos, sucedendo a David Cameron, que se demitiu na sequência do referendo que ditou o ‘Brexit’, em 2016.

Porém, decidiu afastar-se perante a dificuldade em completar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Hoje, no último debate semanal com os deputados, recebeu sobretudo elogios de deputados de ambos os lados da Câmara dos Comuns, que louvaram o seu sentido de dever, dedicação ao serviço público, integridade e resiliência, e recebeu uma ovação no final, incluindo de alguns deputados da oposição.