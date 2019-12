Já conhece a nova espécie de dinossauro descoberta no Equador?

Uma universidade equatoriana anunciou na sexta-feira a descoberta de uma espécie de dinossauro, que, segundo a instituição, não tinha sido ainda descrito, denominando-o de ‘Yamanasaurus lojaensis’.

O nome foi escolhido em referência a duas localidades: Yamana, aquela onde os ossos foram encontrados, no sul do país, a cerca de cinquenta quilómetros da fronteira com o Peru, e Loja, onde essa descoberta foi apresentada.

Juan Pablo Suarez, diretor da Universidade Técnica Especial de Loja, disse em conferência de imprensa que uma equipa argentino-equatoriana descobriu o “primeiro dinossauro do Equador”.

“As análises determinaram que é um titanossauro”, um grupo de dinossauros assim nomeado devido ao seu tamanho imponente, explicou um dos cientistas, Galo Guaman.

O espécime, segundo os cientistas, tem “ossos curtos e grossos, de tamanho pequeno, até seis metros de comprimento, e entre dois e três metros de altura”.