Investimento e poupança das famílias cresce na zona euro no 1.º trimestre

A poupança das famílias na zona euro aumentou no primeiro trimestre do ano face ao homólogo e também na comparação com o anterior, comportamento acompanhado pelo investimento familiar, segundo o Eurostat.

No primeiro trimestre do ano, a taxa de poupança das famílias subiu para os 12,6%, face aos 11,4% homólogos e aos 12,1% registados entre Outubro e Dezembro de 2018.

A taxa de investimento das famílias na zona euro fixou-se nos 9,3%, acima dos 9,0% homólogos e dos 9,2% do último trimestre de 2018.

Estes dados são divulgados pelo gabinete estatístico europeu e pelo Banco Central Europeu (BCE) e apenas para a zona euro.