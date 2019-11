Incêndio na região vinícola do norte da Califórnia declarado controlado

As autoridades norte-americanas afirmaram hoje que um forte incêndio que destruiu centenas de edifícios na região vinícola do condado de Sonoma, no norte da Califórnia, está totalmente controlado.

O Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia fez hoje o anúncio sobre o fogo que destruiu 174 casas e outros 200 edifícios.

O incêndio teve início a 23 de outubro e obrigou à retirada de 200 mil pessoas de suas casas, tendo queimado uma área de 313 quilómetros quadrados.

A causa do incêndio está sob investigação, mas suspeita-se que esteja associada aos equipamentos elétricos pertencentes à maior concessionária do estado.

A Pacific Gas & Electric cortou a energia numa grande área para prevenir a ocorrência de focos de incêndio associados aos fortes ventos que se fazem sentir, mas não desligou a energia de uma torre de transmissão perto do local onde o sinistro teve início.