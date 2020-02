Hoje é dia de capicua perfeita, a primeira em 909 anos

Hoje é dia 02-02-2020, ou seja, uma data capicua (ou palíndromo numérico), perfeita(o). O que é que isto significa? Que a data, lida da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, significa exactamente o mesmo e que funciona colocando o dia e o mês em primeiro ou em segundo lugar.

Além de curioso, trata-se de um acontecimento único, já que a última vez que ocorreu uma capicua destas, com oito números, foi há 909 anos, no dia 11-11-1111. Depois deste domingo, só temos de esperar mais 101 anos por um palíndromo destes, que será no dia 12-12-2121. E a seguir? Só no dia 3 de Março de 3030, o que significa que a de hoje será a última do século.

Aziz Inan é professor de engenharia eléctrica da Universidade de Portland, em Oregon, nos EUA, e um apaixonado por capicuas. Inan tem um site onde anota todas as capicuas, desde o século XIX até ao XXIII. Até agora, tem registadas mais de 500 datas, mas o dia de hoje, diz, é muito especial.

“Neste século, pelo sistema americano de datas – que é expresso por mês, dia e ano -, existem 12 capicuas de oito dígitos”, esclarece em entrevista ao Washington Post. Porém, neste mesmo século, há apenas uma capicua de oito dígitos onde se tem o número completo do ano à direita e, além disso, o mês e o dia podem ser trocados.

Aziz Inan acrescenta, ainda, mais uma informação sobre este dia: é o 33º do ano e, depois dele, faltam 333 para 2020 acabar.

Os cérebros humanos são naturalmente inclinados a procurar padrões, pelo que os mais supersticiosos consideram estas datas sortudas. Aproveite!