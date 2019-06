Henrique Afonso forçado a desviar-se para o Equador quando seguia rumo à Polinésia Francesa

O madeirense Henrique Afonso, que está a dar a volta ao Mundo a bordo de um veleiro, viu-se obrigado a alterar a sua rota de ligação entre o Panamá e a Polinésia Francesa depois da sua embarcação, ‘Sofia do Mar’, ter sofrido algumas ‘mazelas’ devido à agitação marítima e à falta de vento em pleno Oceano Pacífico.

Ao segundo dia de viagem, de acordo com os relatos do ‘Pirata’, havia “muito pouco vento” e o mar encontrava-se demasiado agitado, logo, Henrique Afonso decidiu “descer até à linha do Equador”, pois aí iria encontrar vento “para seguir viagem” até às Marquesas (Polinésia Francesa). “Nessa história de ir à procura da linha do Equador estava tão próximo de terra que decidi parar aqui, em La Libertad. E foi melhor parar porque o meu alternador não carregava e tinha de o arranjar”, mencionou o velejador.

Feita a devida paragem pelo país sul-americano, o ‘Pirata’ segue na próxima semana rumo ao destino pretendido, nomeadamente a Polinésia Francesa, sendo já certo que não irá fazer escala nas ilhas Galápagos, primeiro por ser demasiado dispendioso, e depois por carecer de muita burocracia.

