Google investe 800 milhões de euros em novo ‘campus’ em Nova Iorque

A Alphabet, empresa mãe da Google, anunciou hoje a intenção de investir mais de 1.000 milhões de dólares (cerca de 800 milhões de euros) em novas instalações no bairro de Manhattan, em Nova Iorque.

O grupo vai adquirir em regime de ‘leasing’ (aluguer operacional) vários imóveis de escritórios que serão parte integrante do seu futuro ‘campus’ de 160.000 metros quadrados, anunciou a diretora financeira Ruth Porat, em comunicado citado pela agência France Presse.

O novo complexo, situado próximo do rio Hudson, entrará ao serviço a partir de 2020 com o nome de “Google Hudson Square”, precisou a diretora.

A Alphabet já tinha anunciado em fevereiro ter recomprado o complexo imobiliário Chelsea Market pela soma de 2.400 milhões de euros, o que permitirá à empresa libertar as suas atuais instalações no cais 57, ao longo do rio Hudson.

A gigante da internet, que tem sede em São Francisco, na Califórnia, emprega 7.000 pessoas em Nova Iorque e um total de 94.400, segundo a AFP.

“Com estes dois investimentos recentes, Google Chelsea e Google Hudson, seremos capazes de mais do que dobrar o número de colaboradores em Nova Iorque nos próximos dez anos”, acrescentou Porat.

A diretora explicou ainda que “Nova Iorque continua a ser uma grande reserva de talentos diversos e internacionais - foi isso que conduziu a Google a instalar-se nesta cidade nos anos 2000 e é isso que a empurra a ficar”.

Segundo o Wall Street Journal, com este novo investimento, a Google vai tornar-se um dos maiores proprietários imobiliários da cidade.

A meio de novembro, depois de 14 meses de leilões em dezenas de cidades, a gigante da distribuição Amazon anunciou ter ficado com dois locais - Long Island City em Nova Iorque e Crystal City nos arredores de Washington - para instalar duas novas ‘sedes’, cada uma a empregar 25.000 pessoas.

Mais recentemente, a Apple revelou a realização de investimentos em diversos locais nos Estados Unidos, entre os quais a criação de um novo ‘campus’ por mil milhões de dólares (cerca de 881 milhões de euros) em Austin, no Texas.