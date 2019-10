GNR resgata mais 85 migrantes nos mares gregos

A Unidade de Controlo Costeiro, através de militares destacados na ilha de Samos e na ilha de Chios, no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), detectou e resgatou, no dia 20 de Outubro, 85 migrantes, a nordeste da Ilha de Samos e a sul da ilha de Chios – Grécia.

No decorrer de uma acção de patrulhamento, os militares da GNR detectaram uma embarcação de borracha, a 3 milhas náuticas da costa, com cerca de 6 metros e com excesso de lotação. De imediato, interceptaram a embarcação, realizando o resgate de 42 pessoas, das quais nove crianças, 15 mulheres, e 18 homens.

De salientar que durante o transporte foram distribuídas águas e produtos alimentares, dado que os migrantes apresentavam sinais de hidratação deficitária.

Durante o resgate, os migrantes foram colocados na embarcação portuguesa e transportados em segurança para o Porto de Vathy, sendo entregues às autoridades gregas.

Algumas horas depois desta acção, a sul da ilha de Chios, foi detectada uma outra embarcação, através da equipa TVV (Thermal Vision Vehicle) da GNR, tendo sido resgatados 43 migrantes, dos quais 13 crianças, 13 mulheres, e 18 homens, que foram encaminhados em segurança para o Porto de Chios, sendo, posteriormente, entregues às autoridades gregas. Foi ainda prestada assistência médica imediata, a todos os migrantes que apresentavam ferimentos ligeiros.

Só no presente ano de 2019, e até ao momento, a GNR efectuou mais de 1.020 patrulhas, o que corresponde a mais de 6.250 horas de empenhamento, tendo detectado 255 embarcações e auxiliado aproximadamente 2.560 migrantes.