Frente de Libertação do Estado de Cabinda exige libertação imediata de todos os presos políticos

A direção político-militar da Frente de Libertação do Estado de Cabinda (FLEC) exige a libertação imediata de todos os presos políticos, considerando que o seu “único crime foi quererem ser livres e reclamarem o direito à liberdade de expressão”.

“Nesta data em que celebramos também o Dia da Identidade Cabinda, a direção político-militar da FLEC exige a libertação imediata de todos os presos políticos em Cabinda cujo único crime que cometeram foi querer ser livres e reclamarem o direito à liberdade de expressão e o legitimo direito à autodeterminação do nosso povo”, escreve a FLEC e comunicado.

A Frente de Libertação do Estado de Cabinda apela a toda a população daquela região de Angola e do mundo a reservar o dia 01 de fevereiro, data da comemoração dos 135 anos da celebração da assinatura do Tratado de Simulambuco que a colocou sob proteção portuguesa, “como um dia de reflexão”.

A FLEC defende ainda que seja um dia de unidade na Identidade e de oração por todos os mártires pela liberdade e contra todos os opressores de Cabinda.

Na nota a FLEC reitera que permanece inabalável na sua missão de proteção do povo de Cabinda, da sua honra, e do seu desejo de liberdade e autodeterminação e que está disponível para dialogar e criar condições sólidas para que a Paz seja uma realidade definitiva.

A FLEC, através do seu “braço armado”, as FAC, luta pela independência do território alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano.

Criada em 1963, a organização independentista dividiu-se e multiplicou-se em diferentes fações, efémeras, com a FLEC/FAC a manter-se como o único movimento que alega manter uma “resistência armada” contra a administração de Luanda.