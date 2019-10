França vai aumentar em 15% contribuição para o Fundo Global da Luta contra a Sida

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje um aumento de 15% na contribuição da França para o Fundo Global da Luta contra a Sida, a Tuberculose e a Malária ao longo de três anos.

“A França aumentará em 15% a sua contribuição neste fundo”, afirmou o chefe de Estado francês, em Lion, que deverá anunciar ao início da tarde o total dos recursos disponíveis para o fundo, que tem com objetivo angariar mais de 12 mil milhões de euros.

A contribuição atual da França é (980 milhões euros) em três anos.

O Fundo Global recebe e investe aproximadamente quatro mil milhões de dólares por ano para apoiar programas administrados por especialistas locais nos países e comunidades mais necessitados, representando cerca de dois terços do total do financiamento internacional para a Tuberculose e Malária e 20% do financiamento internacional para a SIDA.