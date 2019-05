Explosão em Lyon foi um “ataque”, diz Emmanuel Macron

O Presidente Emamnuel Macron classificou a explosão ocorrida hoje numa rua pedonal de Lyon como “um ataque”, referindo que tal como já tinha sido avançado pela AFP, não houve vítimas mortais.

“Cheguei com alguns minutos de atraso, porque houve um ataque a Lyon, penso que toda a gente já sabe. Não me cabe a mim dizer o que se passou, mas nesta altura posso adiantar que não houve mortos, apenas feridos. Deixo aqui a minha solidariedade para com eles e para com as suas famílias”, disse o Presidente, no início de uma entrevista em direto num popular canal de Youtube.

Fonte judicial já tinha adiantado que as autoridades privilegiavam a hipótese de um pacote armadilhado, com base em testemunhos.

O engenho tinha parafusos ou pregos no seu interior, demonstrando que pretendia potencialmente ser letal para quem estivesse nas suas imediações.

Pelo menos oito pessoas sofreram ferimentos, mas nenhuma corre risco de vida, segundo um porta-voz municipal no local.

Inicialmente foram referenciados sete feridos.

A explosão ocorreu cerca das 17:30 locais (16:30 em Lisboa) à porta de uma pastelaria, perto da praça Bellecour, considerada o coração da cidade.