Explosão de gás em prédio na Eslováquia mata cinco pessoas, edifício em risco de colapso

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje na sequência de uma explosão de gás num prédio de apartamentos no leste da Eslováquia, anunciaram os serviços de socorro locais, que indicaram ainda que o edifício está em risco de colapso.

Os bombeiros locais relataram que várias pessoas procuraram refúgio no telhado do edifício habitacional de 12 andares, que continua em chamas, e que estas se encontram retidas no local.

Segundo a mesma fonte, a explosão ocorreu entre o nono e o 12.º andar do prédio, localizado na cidade de Presov, e foi registada pouco depois do meio-dia.

Uma porta-voz dos serviços de socorro, Alena Krcova, indicou que dezenas de pessoas poderão estar feridas.

A polícia local está a classificar a situação como “muito grave”.

A presidente da câmara de Presov, Andrea Turcanova, informou, entretanto, que os residentes da área estão a ser conduzidos para escolas nas imediações.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pellegrini, está a deslocar-se para o local do incidente, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP).