EUA prolongam impedimento de liquidação de obrigações a sucursal de petrolífera venezuelana

Os Estados Unidos, que impuseram fortes sanções económicas à Venezuela, prolongaram por mais três meses a licença que impede os credores de assumirem o controlo da Citgo, uma sucursal da petrolífera venezuelana PDVSA.

O Departamento do Tesouro decidiu em outubro impedir os detentores de obrigações da Citgo, uma sucursal da companhia pública PDVSA, com sede nos Estados Unidos, de as liquidarem e assumirem o seu controlo.

A Citgo, que tem sede em Houston (Texas) e três refinarias e uma rede de estações de serviço nos Estados Unidos, devia na altura efetuar um pagamento de 913 milhões de dólares relativo às obrigações, emitidas pelo governo de Nicolas Maduro em 2016.

O prazo inicial para impedir a execução das garantias terminava a 22 de janeiro, mas o Tesouro norte-americano decidiu agora prolongá-lo por três meses até 22 de abril.

De acordo com um outro documento publicado pela agência que gere as sanções impostas pelo Tesouro norte-americano, foram também prolongadas até 22 de abril as licenças concedidas às empresas Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes e Weatherford International permitindo-lhes efetuar na Venezuela tarefas “necessárias à manutenção das operações de determinadas entidades” no país.

A administração norte-americana tem aplicado sanções punitivas ao regime do presidente Nicolas Maduro na Venezuela, tendo reconhecido em janeiro de 2019 o opositor Juan Guaidó como presidente interino do país em plena crise.