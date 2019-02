EUA estão “100%” ao lado de Juan Guaidó

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reuniu-se hoje na Colômbia com o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, a quem disse que o governo norte-americano está “a 100%” ao seu lado.

Durante uma reunião com Juan Guaidó na sede do ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, onde se deslocou para uma série de reuniões sobre a crise na Venezuela, Mike Pence disse que os EUA estão totalmente ao lado do Presidente interino.

No encontro, em que também esteve presente Ivan Duque, Presidente da Colômbia, o vice-presidente dos EUA disse ainda a Guaidó que admira “a sua coragem” e que o seu governo está solidário com a oposição ao Presidente eleito, Nicolas Maduro.

Segundo fontes do governo norte-americano, a visita de Mike Pence à Colômbia destina-se a procurar novas formas de pressionar Nicolas Maduro a sair do poder, bem como a encontrar soluções para a entrada de ajuda humanitária na Venezuela.

Na reunião com Guaidó, Mike Pence disse trazer uma mensagem do Presidente Donald Trump: “Estamos consigo a 100%”.

O Presidente da Colômbia, Ivan Duque, aproveitou para também reiterar o apoio a Juan Guaidó e lembrou que o regime de Nicolas Maduro impediu a entrada de um barco de ajuda humanitária oriundo de Porto Rico, numa acção que considerou ser grave.

Ivan Duque apelou à comunidade internacional para se unir à volta da figura de Juan Guaidó, pedindo a este para que leve a Assembleia Nacional a que preside a tudo fazer para “evitar mais sangue”, referindo-se aos confrontos do passado sábado, na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia.

Para o Presidente colombiano, o apoio a Guaidó é um “dever moral de todos”, dizendo que é preciso combater “a tirania e a barbárie” que dominam agora a Venezuela.