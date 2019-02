Estados Unidos querem avançar com resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre a Venezuela

Os Estados Unidos da América pretendem avançar esta semana com uma votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os últimos acontecimentos na Venezuela, anunciou hoje o seu enviado especial.

“Penso que vamos ter uma resolução esta semana que, sem qualquer dúvida, vai pedir a admissão de ajuda humanitária na Venezuela e que analisará os acontecimentos dos últimos dias”, disse Elliott Abrams, enviado especial norte-americano para a Venezuela.

Questionado sobre um possível veto da Rússia, o diplomata norte-americano considerou que seria “constrangedor” que fosse vetada uma solução a solicitar mais ajuda humanitária.

Elliott Abrams acrescentou que Washington gostava que o texto pedisse “eleições livres” na Venezuela.

O enviado especial falou aos jornalistas à entrada para uma reunião de urgência sobre a Venezuela no Conselho de Segurança das Nações Unidas, solicitada pelos norte-americanos, após os confrontos que ocorreram no sábado.

“Já foram anunciadas algumas sanções e outras vão ser anunciadas na próxima semana e na semana seguinte. Vamos continuar a impor sanções aos mais altos cargos do regime e a pessoas que se ocupam das suas finanças”, afirmou.

Abordado sobre uma possível intervenção militar, o diplomata sublinhou que a política dos EUA é usar toda a “pressão diplomática, económica e política” possível para apoiar “o desejo da democracia venezuelana”.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de estado liderada pelos Estados Unidos.

A repressão dos protestos anti-governamentais desde 23 de Janeiro provocou mais de 40 mortos e cerca de mil detenções, incluindo menores, de acordo com várias organizações não-governamentais e o parlamento venezuelano.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.