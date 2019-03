Empresários britânicos do sector automóvel pedem saída da UE com acordo

Os empresários britânicos do sector automóvel pediram ao Parlamento que aceite uma solução para o ‘Brexit’ e que evite, a todo custo, uma saída da União Europeia (UE) sem acordo.

“Precisamos desesperadamente que o Parlamento concorde em restaurar a estabilidade para que possamos reconstruir a confiança e permitir que os nossos negócios prosperem na economia”, disse Mike Hawes, diretor-geral da Associação de Fabricantes e Vendedores de Automóveis (SMMT), numa declaração com um tom particularmente alarmista.

No dia seguinte ao referendo de 23 de junho de 2016, no qual ganhou a saída do Reino Unido da UE, a indústria automobilística britânica alertou para as consequências potencialmente muito danosas da saída da União para esse ramo de atividade, que é muito dependente do comércio com o continente.

A preocupação do setor só piorou com o caos político em torno do ‘Brexit’, originalmente marcado para 29 de março, mas agora adiado.

“A ideia de um ‘Brexit’ sem acordo mas sob controlo é apenas ficção, a incerteza já enfraqueceu o investimento, custou empregos e prejudicou nossa a reputação global”, disse Hawes.

A produção de carros caiu 15,3% desde fevereiro do ano passado. Este é o nono mês consecutivo de declínio. A produção recuou para carros vendidos no Reino Unido (-11,0%), mas ainda mais para carros exportados (-16,4%), devido à queda na procura na Ásia e na Europa.

Quase oito dos 10 carros produzidos no país são para exportação - metade deles para a UE.

Face às incertezas do ‘Brexit’, o investimento no setor automóvel do Reino Unido caiu quase para metade em 2018 comparando com 2017.

Na quarta-feira, nenhuma das oito opções de saída do Reino Unido da União Europeia propostas a votação no Parlamento britânico obteve maioria, mas serão novamente debatidas e votadas na próxima segunda-feira.

O Reino Unido tem até 12 de abril para encontrar um novo plano ou abandonar a UE sem acordo.