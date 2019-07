Edifício do Facebook sob investigação por suspeita de pacote com o agente nervoso Sarin

Um edifício que processa correspondência na sede do Facebook, nos Estados Unidos, foi evacuado hoje e continua sob investigação das autoridades de segurança que trabalham com a possibilidade de um pacote entregue nesta instalação conter o agente nervoso Sarin.

Uma autoridade policial da região disse que a correspondência recebida acusou positivo para Sarin num teste de rotina, que busca substâncias nocivas nas malas de correio.

Não há relatos de feridos neste edifício do Facebook, localizado no Vale do Silício.

“Neste momento não temos ninguém que tenha algum sintoma”, disse a autoridade policial.

O FBI está a ajudar na investigação, como é comum em incidentes deste género.

O porta-voz do Facebook, Anthony Harrison, disse ainda que quatro prédios foram evacuados e que três deles já obtiveram autorização para que as pessoas retornassem ao trabalho.

O pacote suspeito foi entregue por volta das 11:00 no horário local (18:00 em Lisboa), numa das salas de correspondência da empresa, disse Harrison.

“As autoridades ainda não identificaram a substância encontrada”, escreveu Harrison.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês) afirma que o Sarin é um agente de guerra químico, que é um líquido claro, incolor, inodoro e insípido. Pode evaporar no ambiente, causando sintomas em segundos.

Uma gota de Sarin na pele pode causar sudorese e espasmos musculares e a exposição a grandes doses pode resultar em paralisia e insuficiência respiratória, levando à morte.

O CDC diz que as pessoas que são levemente expostas geralmente recuperam completamente.