Dois mortos em tiroteio em escola dos EUA

As autoridades anunciaram uma segunda vítima mortal no tiroteio ocorrido hoje numa escola secundária em Santa Clarita, a norte de Los Angeles (Estados Unidos), existindo ainda três jovens hospitalizados.

O xerife do Condado de Los Angeles, Alex Villanueva, anunciou que um jovem de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Anteriormente, as autoridades já tinham confirmado a morte de uma jovem de 16 anos.

Para além das duas vítimas mortais, existem ainda três jovens que sofreram ferimentos e estão hospitalizados, assim como o suspeito de ter cometido os crimes.

O suspeito foi detido e transportado para o hospital pelas autoridades, encontrando-se em estado grave, acrescentou Alex Villanueva.

As autoridades explicaram que o suspeito, também um estudante, entrou na escola de manhã e disparou contra cinco alunos, efetuando depois um disparo em si próprio.

A arma foi encontrada pelas autoridades sem munições.