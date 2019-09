Dois membros da missão da NATO morrem em ataque terrorista de Cabul

Um militar norte-americano e outro romeno da missão da NATO morreram hoje num ataque realizado com uma carrinha armadilhada no leste de Cabul, um ato terrorista já reivindicado pelos talibãs, confirmou a NATO num comunicado.

“Dois membros (da missão da NATO) Apoio Resoluto foram mortos em acção hoje em Cabul. Um era romeno (...). O segundo era norte-americano”, segundo a nota.

Dez civis morreram no atentado e outras 42 pessoas ficaram feridas.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, confirmou que 42 pessoas ficaram feridas e 12 veículos ficaram destruídos.

O ataque ocorreu às 10h10 (horário local, 06h40 Lisboa), no distrito de Shash-Darak, particularmente protegido por medidas de segurança. O atentado ocorreu perto da área em que se localiza a embaixada norte-americana, no leste de Cabul.

Nesta zona de alta segurança existem vários escritórios do Governo, incluindo uma sede da principal dos serviços de informações afegão, o Departamento Nacional de Segurança (NDS).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo armadilhado dirigindo-se contra um posto de controlo e explodindo, e um transeunte a tentar fugir alguns segundos antes.

O atentado aconteceu quando está em curso um processo de negociações entre os Estados Unidos e os talibãs.

Os talibãs assumiram a responsabilidade pelo ataque “contra um posto de controlo do Departamento de Segurança Nacional”.

O objectivo do ataque foi especificamente “um grupo de invasores estrangeiros que estavam a caminho do Departamento” de Segurança Nacional, sendo que 12 estrangeiros e oito soldados afegãos morreram na explosão, disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid na sua conta no Twitter.

O ataque de hoje ocorreu na semana em que o representante especial dos Estados Unidos para a Paz, Zalmay Khalilzad, apresentou ao Governo de Cabul o projecto de acordo com os talibãs após vários meses de negociações no Catar.

Este acordo deverá permitir uma retirada significativa das tropas norte-americanas.

O Governo afegão, na quarta-feira, mostrou-se “preocupado” e pediu “esclarecimentos sobre este documento para analisar com precisão os riscos e consequências e impedir qualquer perigo que possa causar”, indicou uma mensagem publicada no Twitter por Sediq Sediqqi, porta-voz do Presidente afegão, Ashraf Ghani.

Na segunda-feira, um complexo residencial em Cabul, no qual estrangeiros costumam se alojar, foi atacado, resultando em 21 mortos e 119 feridos.