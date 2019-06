Desenho da capa do primeiro livro de Tintim vendido por um milhão de euros

O desenho original da capa do primeiro livro de aventuras de Tintim, assinado por Hergé e publicado em 1930, foi hoje vendido num leilão em Dallas, nos Estados Unidos, por cerca de um milhão de euros.

O anúncio foi feito pela leiloeira Heritage Auctions, que indicou à Agência France Presse (AFP) a venda, por 1.125.000 dólares (988 mil euros), do desenho de Hergé, pseudónimo do cartoonista belga Georges Remi, criador do personagem que correu o mundo.

Publicado a 13 de fevereiro de 1930, o desenho mostra o repórter Tintim a percorrer o país dos sovietes, sentado no tronco de uma árvore, tentando moldá-la, de forma a usá-la como hélice do seu avião, enquanto é observado por Milu, o seu fiel cão.

A mesma fonte indicou à AFP que a ilustração, a lápis e a guache, “é a mais antiga, e das poucas raras capas nas mãos de um privado”, mas a identidade do vendedor e do comprador não foram reveladas.

Desde janeiro de 1929, Hergé publicou as aventuras de “Tintim no País dos Sovietes” todas as semanas no “Le Petit Vingtième”, suplemento para crianças do jornal belga “Le Vingtième Siècle”.

Face ao sucesso daquela banda desenhada, Tintim passaria de 08 a 16 páginas do suplemento, e o álbum destas aventuras, o primeiro da história do personagem, seria publicado meses depois, em setembro de 1930.

A maior parte das capas de álbuns antigos de Tintim estão no Museu Hergé, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica.