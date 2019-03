Deputados britânicos rejeitam qualquer possibilidade de saída sem acordo

O parlamento britânico rejeitou hoje uma saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, em qualquer circunstância, com a estreita margem de apenas quatro votos, com 312 a favor da proposta e 308 contra.

A moção do governo em debate e votação hoje convidava os deputados a “recusar aprovar a saída da União Europeia sem um Acordo de Saída”, mas recordando que a saída sem acordo continua a ser a opção por defeito porque a data está na legislação britânica.

Assim, e com a opção de sair sem acordo rejeitada pelos deputados britânicos, na quinta-feira a Câmara dos Comuns deverá votar um pedido à UE de prorrogação do processo do ‘Brexit’ para depois de 29 de março.

O texto foi apresentado após o parlamento britânico ter chumbado na terça-feira, pela segunda vez depois de uma votação em janeiro, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), desta vez com 391 votos contra e 242 votos a favor, uma margem de 149 votos, incluindo 75 de deputados conservadores.