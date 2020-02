Coronavírus já matou 1.113 na China

O número de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou para 1.113, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

De acordo com as autoridades de saúde de Pequim o número total de mortos nas últimas 24 horas é de 97.

O número total de casos confirmados é de 44.653, dos quais 2.015 foram confirmados nas últimas 24 horas em território continental chinês.

As autoridades chinesas acrescentaram ainda que 451.462 pacientes foram acompanhados por terem tido contacto próximo com os infetados, dos quais 185.037 ainda estão sob observação.

O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.

O novo vírus, que provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas, afeta também o território de Macau (com nove casos) e mais de duas dezenas de países, onde os casos de contágio superam os 350.

A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência de ministros da Saúde dos países da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde enviou uma equipa de especialistas para a China para acompanhar a evolução.

Infectados a bordo do navio “Diamond Princess” sobe para 174

O número de infectados com o novo coronavírus a bordo do cruzeiro “Diamond Princess” subiu para 174, segundo informações avançadas pelo Governo japonês, que mantém os passageiros e tripulantes em quarentena no barco atracado ao largo do país.

Há mais de uma semana que cerca de 3.600 pessoas estão em quarentena a bordo do navio por decisão do Governo japonês que pretende assim evitar novas infecções no país.

Os últimos números davam conta de 135 pessoas infetadas a bordo. Mas, entretanto, foram identificados 39 novos casos de contaminação, segundo dados avançados pelo ministro japonês da Saúde e citados pela agência de notícias France-Presse.

Segundo o governante, um dos responsáveis pelas operações de quarentena também ficou infetado pelo vírus, entretanto designado covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na terça-feira, o Governo do Japão anunciou que ia permitir que os passageiros mais velhos e pessoas que sofrem de doenças crónicas pudessem deixar o cruzeiro em quarentena no porto de Yokohoma, Japão.

Cerca de 80% dos 2.666 passageiros têm mais de 60 anos de idade e mais de 200 passageiros têm 80 anos ou mais.

A OMS pediu na sexta-feira ao Japão que tomasse todas as medidas necessárias para acompanhar os passageiros do “Diamond Princess” confinados a bordo, incluindo medidas de apoio psicológico.

A epidemia provocada pelo covid-19 detetado em Wuhan, na China, já causou mais de mil mortos.