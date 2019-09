Comissão Pontifícia diz que a missão de proteger crianças tem de ser incorporada na vida da Igreja

A Comissão Pontifícia para a Protecção dos Menores, que se reuniu em Roma, concluiu que a missão de proteger as crianças dos abusos tem de ser incorporada de forma sistemática na vida da igreja em todo o mundo.

A 11.ª Assembleia Plenária Ordinária da Pontifícia Comissão para a Protecção dos Menores realizou-se de 12 a 15 de Setembro em Roma, sete meses depois de um encontro sobre a “Protecção dos menores na Igreja”, que reuniu as conferências episcopais de todo o mundo.

Após esse encontro o Papa Francisco anunciou legislação mais rigorosa que obriga os sacerdotes e os religiosos a denunciar suspeitas de abusos sexuais na Igreja, assim como qualquer encobrimento pela hierarquia.

As novas normas do Papa Francisco que ordenam a criação em todas as dioceses, até 2020, de estruturas facilmente acessíveis ao público para apresentação de denúncias de eventuais casos de abusos entraram em vigor a 1 de Junho.

À semelhança do que aconteceu em Fevereiro na cimeira convocada pelo Papa, no início dos trabalhos da Assembleia da Pontifícia Comissão para a Protecção dos Menores foi apresentado um relato de um caso de abuso por parte de um membro da Igreja no Brasil e também na família, uma experiência que envolveu dor, trauma, cuidado e perdão.

Segundo o portal Vatican News, em debate esteve a necessidade de construção de relações com os vários dicastérios e escritórios da Santa Sé, a fim de facilitar o trabalho em favor da protecção dos menores em todos os níveis dentro da Igreja.

“Há uma necessidade constante de que a cultura e a missão em favor da protecção dos menores sejam vistas e incorporadas sistematicamente na vida da Igreja em nível mundial”, lê-se no Vaticano News.

A Comissão pretende ainda continuar a desenvolver actividade nos três grupos de trabalho existentes dedicados ao diálogo com vítimas e sobreviventes, educação e formação, e directrizes e normas para a promoção da tutela de menores.

De acordo com o Vaticano News, estão a ser desenvolvidos programas-piloto chamados “Survivors Advisory Panel” em três continentes, estando prevista a activação de um outro num quarto continente.

Os membros da Comissão dão formação em diversas modalidades e locais, em várias partes do mundo, em resposta aos pedidos de conferências episcopais, dioceses, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, movimentos eclesiais e associações.

A Comissão Pontifícia está também a preparar debates entre especialistas e conferências de formação tendo renovado nesta 11ª. Assembleia o compromisso de contribuir para que “um mundo que seja seguro para as crianças e as pessoas vulneráveis”.