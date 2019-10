Colapso de edifício na Índia faz 12 mortos e 13 feridos

Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas no desabamento de um edifício de dois andares numa vila no norte do país, indicaram as autoridades indianas.

O colapso ocorreu em Walidpur, uma localidade no estado de Uttar Pradesh, a quase 250 quilómetros a sudeste de Lucknow, a capital do estado.

Um elemento de topo da policia estadual disse que a polícia estava a investigar se o colapso do edifício foi causado por uma explosão de um recipiente de gás de cozinha.

O.P.Singh acrescentou que cinco pessoas de uma família morreram no local, enquanto outras sete acabaram por morrer no hospital.

O colapso de edifícios é comum na Índia durante a estação das monções, quando fortes chuvas enfraquecem as bases de estruturas mal construídas.

Uttar Pradesh e alguns outros estados indianos foram atingidos por fortes chuvas no mês passado.