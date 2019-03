Cimeira do ambiente começa no Quénia com homenagem às vítimas de acidente aéreo

O ministro do Meio Ambiente da Estónia, Sii V. Kiiser, inaugurou hoje a IV Assembleia Ambiental das Nações Unidas, em Nairobi, e antes da cerimónia expressou condolências às famílias das vítimas do acidente aéreo da Ethiopian Airlines.

Kiiser, que preside à cimeira ambiental, convidou todos os presentes na sala a colocarem-se de pé e a fazerem um minuto de silêncio antes de abrir o encontro, que se realiza entre hoje e sexta-feira, no complexo da ONU em Nairobi, no Quénia.

Pelo menos 18 funcionários de diferentes agências da ONU integravam estão entre os 157 passageiros que morreram no acidente de avião da Ethiopian Airlines, ocorrido no domingo, pouco depois de descolar de Adis Abeba com destino a Nairobi.

A Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) é o maior fórum mundial de alto nível para questões de meio ambiente.

Neste evento, chefes de Estado e de Governo, ministros do Meio Ambiente, ativistas, presidentes de multinacionais, organizações não-governamentais (ONG) e outros convidados reúnem-se para discutir e assumir compromissos globais com a proteção do meio ambiente.

As Nações Unidas convidaram os Governos e os setores público e privado a repensar os seus padrões de consumo e produção durante a IV Assembleia Ambiental da ONU, que tem como tema “Pense no planeta, Viva simples”.