Bruxelas dá ‘luz verde’ à compra da SIVA pela Porsche

A Comissão Europeia autorizou hoje a aquisição das portuguesas SIVA e Soauto pela austríaca Porsche Holdings, um negócio que tinha sido anunciado em Maio.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, a Porshe Holding Salzburg vai assumir o controlo total da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis S.A. (SIVA), que comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Skoda, e da Soauto SGPS S.A.

A Porsche Holding Salzburg é controlada pelo Grupo Volkswagen, que, tal como as empresas agora formalmente adquiridas em Portugal, integram o mercado grossista e a retalho de veículos de passageiros, equipamentos e peças, bem como serviços de reparação.

Bruxelas concluiu que a proposta da Porsche não levanta quaisquer problemas de concorrência.

A construtora automóvel alemã Porsche tinha anunciado em maio pretender assumir a gestão da SIVA no quarto trimestre deste ano, depois do anúncio de um acordo para garantir a continuidade das operações em Portugal.

“No seguimento da reestruturação, sujeita a escrutínio judicial e aprovação das autoridades da concorrência da UE, a Porsche Holding Salzburg (PHS) pretende assumir a responsabilidade da gestão operacional e comercial em Portugal no quarto trimestre de 2019”, segundo um comunicado então divulgado pela Porsche.

“Estamos muito satisfeitos com mais este importante desenvolvimento para a nossa empresa. A médio prazo, Portugal irá ser uma das nossas maiores operações de importação com cerca de 30 mil novos veículos por ano, e será um complemento ideal para as nossas actividades na região da Europa Ocidental”, disse o CEO do Conselho de Administração da PHS, Hans Peter Schützinger, citado no comunicado.

No final de Abril, a Porsche assinou acordos com a SIVA, subsidiária do principal grupo automóvel português SAG-SGPS SA, para adquirir o negócio de importação da Volkswagen, Volkswagen Veículos Comerciais, Audi, SKODA, Bentley e Lamborghini, e a rede de retalho detida pelo importador e composta por 11 concessionários em Lisboa e no Porto será adquirida pela PHS, acrescenta-se no comunicado.

Em 2018, o volume de vendas das marcas distribuídas pela SIVA foi de 20.349 veículos, uma queda de 32,6% face às 30.171 unidades em 2017. Correspondeu a uma quota de 8,4% no mercado de veículos ligeiros de passageiros, abaixo dos 12,8% em 2017, e de 7,6% no mercado de veículos ligeiros (veículos de passageiros e comercias ligeiros), que compara com a quota de mercado de 11,6% do ano anterior.

A SAG-SGPS-SA fechou 2018 com um prejuízo de 176,9 milhões de euros e capitais próprios negativos em 169,2 milhões de euros.

No final de Dezembro, a dívida líquida consolidada do grupo era 129,1 milhões de euros, mais quatro milhões de euros do que no final do ano anterior.