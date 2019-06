Bolsonaro recebe credenciais de embaixadora nomeada por Guaidó

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu hoje as credenciais de Maria Teresa Belandria, embaixadora nomeada por Juan Guaidó, reconhecido pelo governo brasileiro como presidente interino da Venezuela desde Janeiro passado.

A embaixadora nomeada por Guaidó chegou ao Brasil em Fevereiro, pouco depois dele se auto declarar presidente interino da Venezuela e contestar o mandato do presidente Nicolás Maduro.

Maria Teresa Belandria apresentou as suas credenciais ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo numa cerimónia realizada na segunda-feira e que serviu para confirmar o seu estatuto como embaixadora.

Hoje entregou as credenciais ao presidente brasileiro e, após uma breve cerimónia, deixou o Palácio do Planalto por uma rampa que leva do primeiro andar directamente para a rua com uma bandeira de seu país exaltando a frase “Venezuela livre”.

Embora Maria Teresa Belandria tenha recebido apoio do governo de Bolsonaro, os representantes diplomáticos designados pelo presidente Nicolás Maduro permanecem no Brasil ocupando a sede da embaixada venezuelana em Brasília.

Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil em 1 de Janeiro e manteve uma linha de críticas ao governo de Maduro, que ele chama de “ditadura”.

Desde que chegou a Brasília, Belandria dividiu a sua actividade entre fazer denúncias contra o “regime de Maduro” e dar atenção aos cidadãos de seus país que chegaram ao Brasil fugindo da crise económica, social e política da Venezuela.

De acordo com estimativas oficiais, nos últimos dois anos mais de 70 mil venezuelanos instalaram-se no Brasil, um país que, junto com organizações humanitárias e agências da Organização das Nações Unidas (ONU), montou uma operação de ajuda humanitária na fronteira.