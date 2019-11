Balcãs Ocidentais discutem mercado comum regional depois de recusa da UE

Os líderes de três países dos Balcãs ocidentais discutiram hoje medidas concretas para avançar para um mercado comum regional, depois de a União Europeia (UE) ter recusado abrir negociações de adesão com a Macedónia do Norte e a Albânia.

A reunião, que ocorreu hoje em Ohrid, no sul da Macedónia do Norte, foi o segundo encontro entre o primeiro-ministro albanês Edi Rama, o seu homólogo norte-macedónio Zoran Zaev e o Presidente da Sérvia Aleksandar Vucic.

A iniciativa é destinada a promover um reagrupamento dos países daquela região, e a instaurar até 2021 a livre circulação de bens e de pessoas, depois de a UE ter decidido em Outubro, por ‘bloqueio’ da França, fechar, para já, a porta das negociações de adesão à Macedónia do Norte e à Albânia.

“Não devemos ter medo da nossa própria sombra e de fazer alguma coisa por nós”, disse o Presidente sérvio, citado pela agência noticiosa France Presse, acrescentando que os países da região não inventaram “nada de melhor desde há 30 anos”, altura em que começou a desagregação da Jugoslávia.

Aleksandar Vucic disse que todos os países da região “querem fazer parte da UE”, mas que tal desiderato “depende deles [UE]”.

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu na sexta-feira que a União Europeia deve aprofundar os laços com os países dos Balcãs Ocidentais, pois se não o fizer “outros aproveitarão esse vazio”, algo que não é do interesse estratégico europeu.

A Bósnia-Herzegovina e Montenegro enviaram representantes à cimeira de hoje, o mesmo não acontecendo com o Kosovo, ex-província sérvia cuja população é maioritariamente composta por albaneses, que foi também convidado para a iniciativa mas esteve ausente.

“A visão do Kosovo é a sua adesão à UE e à NATO”, e não uma “iniciativa regional” que “não tem sentido, já que a Sérvia e a Bósnia não reconhecem a sua independência”, disse, na rede social Twitter, o Presidente kosovar Hashim Thaçi.

A questão do Kosovo, a quem Belgrado recusa reconhecer a independência declarada unilateralmente em 2008, e que é reconhecida pela maior parte dos países ocidentais, permanece o assunto mais sensível da região.

Apesar de afinidades históricas, o primeiro-ministro albanês Edi Rama criticou a posição kosovar, afirmando que “é também do interesse do Kosovo, dos seus cidadãos e do mercado que a fronteira entre o Kosovo e a Sérvia seja suprimida”.

Entretanto, Belgrado, Tirana e Skopje concordaram com o princípio de uma única licença de trabalho que permitiria aos seus cidadãos trabalhar de forma indiferenciada nos três países, e também na possibilidade de circularem munidos apenas de um cartão de identidade.

Os três países decidiram também facilitar os procedimentos alfandegários e controlos fitossanitários nas fronteiras, para acelerar a passagem de camiões.

A criação de um “mini espaço Schengen” foi também discutida, com vista a facilitar o livre trânsito dos visitantes estrangeiros entre os três países.

A próxima reunião está marcada para 21 de Dezembro em Durrës, cidade portuária albanesa.