Apagão atinge a ilha de Tenerife, empresas eléctricas investigam avaria

Uma falha eléctrica afectou hoje toda a ilha de Tenerife sem que se conheça a causa da avaria, indicou à agência noticiosa EFE a empresa eléctrica Unelco-Endesa.

Fontes do Centro Coordenador de Emergência e Segurança 112 do Governo das Canárias precisaram que o alerta do apagão foi recebido às 13h12 locais.

As mesmas fontes revelaram que receberam diversas chamadas sobre o incidente, relacionadas com a paragem de elevadores e saída de garagens.

Apesar de tudo, o tráfego aéreo não foi afectado pelo corte de luz e as operações decorrem com normalidade, segundo um porta-voz da Navegação Aérea local.

A autarca de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, deu conta no Twitter de que a avaria só deveria estar resolvida dentro de seis horas, de acordo com informação prestada pela Endesa.

Após o apagão, a polícia local mobilizou os efectivos para facilitar o trânsito rodoviário por causa da paragem dos semáforos.

Entretanto, as companhias Rede Eléctrica e Endesa estão a trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia de “forma segura”, após o apagão, mas não existe ainda uma previsão exata da hora a que o problema estará resolvido.

Os serviços básicos e de emergência estão a funcionar com normalidade, informa o governo das Canárias.

Até ao momento, desconhece-se a origem da avaria, que afecta toda a ilha.

A Endesa garantiu à EFE que inspeccionou todas as centrais eléctricas dependentes da sua responsabilidade e que todas elas estavam a funcionar normalmente.

Por seu lado, um porta-voz da Rede Eléctrica adiantou que a avaria está a ser investigada, sem adiantar pormenores.