Advogados de Mayorga não conseguem contactar Ronaldo

De acordo com o ‘Daily Mail’, os advogados de Mayorga que acusa Cristiano Ronaldo de violação, em Las Vegas, dizem não conseguir notificar o jogador desde que este se mudou para Itália.

Segundo a mesma publicação, os advogados de Kathryn Mayorga afirmam que não conseguem contactar o craque, porque a morada no processo não foi atualizada, isto apesar dos inúmeros pedidos.

Nos documentos a que o ‘Daily Mail’ teve acesso, um oficial de justiça já tentou contactar o craque várias vezes nas instalações da Juventus, mas que este está a ser muito protegido pelo clube.

No entanto, de acordo com o Correio da Manhã, uma fonte ligada à defesa do jogador disse que este pedido ao tribunal não faz sentido, referindo que “o advogado de Ronaldo está em contacto permanente com a justiça americana e, até agora, não houve qualquer tentativa de notificação”.