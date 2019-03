Acidentes, mortes e condenação dominam madrugada informativa

Em síntese, este é o filme noticioso das últimas 8 horas no País e no Mundo.

. A circulação na portuguesa A1 foi cortada ao quilómetro 138,5, no sentido sul-norte, após o despiste de um pesado de mercadorias, na zona de Oliveira do Bairro, em Aveiro.

. Também por cá, a associação ambientalista Zero interpôs, na quinta-feira, uma ação judicial contra a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para que seja efetuada uma Avaliação Ambiental Estratégica ao novo aeroporto do Montijo.

. O governo venezuelano de Nicolás Maduro reiterou a ordem de expulsão ao embaixador da Alemanha naquele país, recusando o apelo da União Europeia para “reconsiderar” a sua decisão.

. Pelo menos 25 migrantes centro-americanos morreram e outros 29 ficaram feridos, na quinta-feira, na sequência de um acidente rodoviário no sul do México, perto da fronteira com a Guatemala, anunciaram as autoridades locais.

. As autoridades colombianas abateram, na quinta-feira, o líder de um grupo dissidente da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionáridas da Colômbia (FARC), numa operação realizada no sul do país em que foram detidas sete pessoas.

. O antigo diretor de campanha de Trump, Paul Manafort, foi hoje condenado a três anos e 11 meses de prisão por fraude fiscal e bancária relacionada com o seu trabalho de consultoria para políticos ucranianos. Manafort, de 69 anos, recebeu uma sentença muito inferior às recomendações do Departamento de Justiça norte-americano, que pediu ao juiz uma pena entre 19 e 24 anos de prisão para o ex-lobista.

. O antigo advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, reclamou em tribunal o pagamento pela Trump Organization de 1,9 milhões de dólares (1,7 milhões de euros). Na fundamentação da sua ação, entregue na quinta-feira no tribunal estadual de Nova Iorque, Cohen acusou a Trump Organization de ter interrompido os pagamentos das suas despesas judiciais.

. O Presidente brasileiro criticou, na quinta-feira, nas redes sociais, um concurso público para o Banco do Brasil, por este incluir, entre os pré-requisitos, cursos sobre diversidade e prevenção contra o assédio moral e sexual.

. Os Serviços de Saúde de Macau anunciaram hoje estarem a estudar a possibilidade de aumentar a idade mínima do consumo de álcool para os 18 anos, a mesma que em Portugal e na grande maioria dos países.

. Um século depois de ser permitido o voto feminino na Alemanha, Berlim torna-se a primeira cidade da União Europeia a decretar feriado no Dia Internacional da Mulher, que hoje é celebrado. A medida, apresentada pela coligação que lidera o parlamento regional deste Estado federado, composta pelo Partido Social Democrata da Alemanha (SPD), os Verdes (Die Grünen) e A Esquerda (Die Linke) foi aprovada no final do mês de janeiro.

Assim vai o nosso mundo.