Acidente de viação faz 17 mortos e dois feridos na Nigéria

Pelo menos 17 pessoas morreram na colisão entre um autocarro e um camião numa estrada da região de Kwara, no centro da Nigéria, provavelmente devido a excesso de velocidade, disseram hoje as autoridades.

O acidente de viação ocorreu na quinta-feira no eixo Ilorin-Jebba-Mokwa, região de Kwara, e envolveu um autocarro com 18 passageiros e um veículo pesado que transportava um contentor, disse hoje Udeme Eshiet, do Corpo Federal de Segurança Rodoviária da Nigéria.

“Devido ao excesso de velocidade por parte dos condutores dos dois veículos (que seguiam em sentidos contrários) não lhes foi possível desviarem-se numa curva e acabaram por sofrer um choque frontal”, acrescentou o mesmo responsável.

O choque fez 17 mortos, todos ocupantes do autocarro, e duas pessoas que seguiam no camião de transporte de mercadorias ficaram feridas.

Os acidentes rodoviários são frequentes na Nigéria sobretudo devido ao mau estado das estradas, condução imprudente e pela falta de respeito pelas regras de trânsito.