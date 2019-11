Vídeo dá a conhecer a bela candidata da Madeira ao título de Miss Queen Portugal 2019

A madeirense Andreia Garanito, de 18 anos, é candidata a Miss Eco Beauty 2019, concurso que privilegia a vertente ambiental. Neste momento, estão a decorrer as votações, que encerram às 23h59 do dia 29 de Novembro, sexta-feira. A candidata mais votada será coroada Miss Eco Beauty 2019, na gala final do Miss Queen Portugal 2019, que se realiza no sábado, no Museu do Azeite, em Oliveira do Hospital, em Portugal continental.

Para votar na madeirense para Miss Eco Beauty 2019 deverá seguir o canal www.youtube.com/missqueenportugal e visualizar ou gostar ou partilhar ou comentar este vídeo de Andreia Garanito.