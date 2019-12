Veja o anúncio de Natal que custou 100 libras e está a conquistar a Internet

As grandes marcas britânicas, como a John Lewis e a M&S, têm por tradição esmerar-se no seus anúncios de Natal, que são vistos por milhares de pessoas em todo o mundo. Este ano têm uma concorrente à altura.

A Hafod Hardware, uma loja no País de Gales, que abriu as portas em 1895 e pertence à mesma família deste então, fez um anúncio em apenas de um dia, que custou o equivalente a 117 euros e é protagonizado por um menino de dois anos.

Publicado no início do mês, o vídeo já foi visualizado quase mais de 2 milhões de vezes, rivalizando com os anúncios de milhões.