Veja como funcionará o novo sistema de iluminação inteligente na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) terá em funcionamento, já no próximo mês de Abril, a solução tecnológica inovadora na Estrada Monumental, que alia a segurança pedonal e rodoviária à eficiência energética. Passadeiras (‘zebras’) com iluminação inteligente, que se ligam à noite quando detectam a aproximação de peões, permitindo a reacção atempada e à distância aos condutores, numa das estradas mais movimentadas da Região, frequentada tanto por turistas como por madeirenses, via de ligação crucial entre a zona hoteleira e de habitação ao centro da cidade.

O sistema em causa assenta na tecnologia Omniled, desenvolvida pela Siemens Mobility, em parceria com a Omniflow, uma solução que consiste na geração e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis – solar e eólica –, que alimentam posteriormente sistemas de produção de energia que se destinam a ser utilizados em fins residenciais, comerciais, em telecomunicações e sistemas de iluminação, como será o caso da Estrada Monumental.

O sistema adoptado pela CMF vai integrar, no entanto, diversos outros módulos, nomeadamente captação de vídeo, optimizador de desempenho de energia e rede Wi-Fi. No futuro, poderão ser integrados, ainda, diversas outras componentes, tais como contadores de tráfego automóvel e carregadores para viaturas eléctricas, entre outros.

