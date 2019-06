Decorreu hoje o segundo evento no âmbito do Ciclo de Concertos ‘Música na Nartureza’, que está a decorrer este fim de semana no Porto Santo. Deste vez foi o Projecto Trigo que entrou em cena no Miradouro das Flores. Amanhã, ao nascer-do-sol, pelas 7.00 horas, será a vez do Fennel Shore encantar o público, na Pedreira.