Jovens de Câmara de Lobos produzem vídeo a promover o concelho

No âmbito da campanha de sensibilização ‘Madeira Somos Nós’, destinada aos alunos do 9.° ano de toda a Região, e integrada nas comemorações dos ‘600 anos’, foram produzidos 11 vídeos, todos realizados por estudantes de cada concelho.

Reveja o vídeo desenvolvido pelo ‘olhar’ dos alunos do concelho de Câmara de Lobos, nomeadamente da ‘EB23 da Torre’, que conta já com perto de cinco mil visualizações, sendo mesmo mais visto na plataforma digital do Youtube no âmbito deste projecto.